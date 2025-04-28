Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс считает, что Украина не сможет победить в войне с Российской Федерацией, если бои будут продолжаться.

Как передает Clash Report, в The Charlie Kirk Show он сказал, что страна не победит, если в ближайшие годы продолжатся боевые действия. В то же время Вэнс предполагает, что в таком случае вполне возможен сценарий ядерной эскалации со стороны Российской Федерации:

"Я думаю, что в основных СМИ существует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, то русские распадутся, украинцы вернут свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем".

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