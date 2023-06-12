Стены посольства подсветили цветами флага Украины.

США "ярко" поздравили российского диктатора Владимира Путина с важным для Кремля праздником, связанным со становлением российской "государственности" - с "днем РФ".

Как известно, эту дату в РФ отмечают гуляниями 12 июня. Вашингтон также чествовал этот "праздник": местные активисты подсветили здание российского посольства цветами флага Украины, говорится в сюжете ТСН.

Особенно на фоне интерактивного украинского флага выделялась фраза "Slava Ukraini!".

Также на фасаде ведомства появились лозунги с призывом прекратить геноцид украинского народа и вернуть Киеву детей, которых во время войны принудительно вывезла Россия.

Минобороны РФ опозорилось роликом, выпущенным ко "дню России"

Напомним, что в России отмечали день государственности 12 июня. В честь этого местное Минобороны отметилось пафосным роликом, где оккупанты зачитывают стих, словно дети на утреннике.

В кадре россияне зачитывают, что "русские по самое горлышко" и упоминают о лебедях, избушках и кресте бабушки.

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