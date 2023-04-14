Крошечный подвид диких уток после рождения деток мигрирует ближе к реке Висла, однако у него на пути - несколько улиц, Пясечинский канал и оживленная автострада.

Варшава в середине апреля заблокируют одну из главных автострад столицы шестиполосную Вислостраду из-за ежегодного "шествия" маленьких уток.

Речь идет о миграции местного вида птиц крохалей, которые принадлежат к диким представителям семейства утиных. Подробности об этом пишет The Warsaw.

Сообщается, что в течение года этот вид уток обычно "гнездится" в местном парке Лазиенки Królewski, однако, после рождения детенышей, птицы мигрируют ближе к реке Висла. Там местные их подкармливают, и они могут охотиться на рыбу.

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Однако на пути к "райскому" месту перед крохалами стоит нелегкая задача - преодолеть Пясечинский канал, несколько улиц, а затем еще пересечь шестиполосную оживленную Вислостраду.

Однако в этом путешествии птицы могут рассчитывать на помощь местных служб и властей, которые уже не первый год перекрывает движение на Вислостраде для безопасности маленьких уток.

В Украине спасатели вытащили из передряги бобра

Напомним, что украинские спасатели тоже сегодня порадовали украинцев заботой о безопасности животных.

В частности, подразделение ГСЧС Хмельницкой области спасло от смерти бобра, который забрался в местный декоративный фонтан и не смог выбраться.

На сложное положение животного обратили внимание жители города Нетишев и вызвали ГСЧС. Ролик о бобровых приключениях позже опубликовали спасатели.

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