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Кулеба поддержал обеспокоенность Британии и США по кибератакам РФ на разработчиков вакцины против COVID-19

19:34, 16 июля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разделяет обеспокоенность международных партнеров по поводу осуществления Российской Федерацией кибератак на разработчиков вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом Кулеба написал в микроблоге Twitter.

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«Я присоединяюсь к министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу, канадским и американским партнерам в высказывании обеспокоенности по поводу российских кибератак на разработчиков вакцины против COVID-19», - отметил он.

«Украина подвергается российским кибератакам годами и настаивает, что международное право должно полноценно применяться в киберпространстве. Нарушения не должны быть безнаказанными», - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил в четверг, что хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования, касающиеся вакцин и лечения COVID-19, из академических и фармацевтических учреждений по всему миру. Россия в ответ все обвинения отвергла и назвала их "голословными".

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