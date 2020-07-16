Кулеба поддержал обеспокоенность Британии и США по кибератакам РФ на разработчиков вакцины против COVID-19

Глава МИД заявил, что кибератаки не должны остаться безнаказанными.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разделяет обеспокоенность международных партнеров по поводу осуществления Российской Федерацией кибератак на разработчиков вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом Кулеба написал в микроблоге Twitter.

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«Я присоединяюсь к министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу, канадским и американским партнерам в высказывании обеспокоенности по поводу российских кибератак на разработчиков вакцины против COVID-19», - отметил он.

«Украина подвергается российским кибератакам годами и настаивает, что международное право должно полноценно применяться в киберпространстве. Нарушения не должны быть безнаказанными», - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил в четверг, что хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования, касающиеся вакцин и лечения COVID-19, из академических и фармацевтических учреждений по всему миру. Россия в ответ все обвинения отвергла и назвала их "голословными".

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