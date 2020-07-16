Кулеба поддержал обеспокоенность Британии и США по кибератакам РФ на разработчиков вакцины против COVID-19
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разделяет обеспокоенность международных партнеров по поводу осуществления Российской Федерацией кибератак на разработчиков вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом Кулеба написал в микроблоге Twitter.
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«Я присоединяюсь к министру иностранных дел Великобритании Доминику Раабу, канадским и американским партнерам в высказывании обеспокоенности по поводу российских кибератак на разработчиков вакцины против COVID-19», - отметил он.
«Украина подвергается российским кибератакам годами и настаивает, что международное право должно полноценно применяться в киберпространстве. Нарушения не должны быть безнаказанными», - отметил Кулеба.
Как сообщал УНИАН, британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил в четверг, что хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования, касающиеся вакцин и лечения COVID-19, из академических и фармацевтических учреждений по всему миру. Россия в ответ все обвинения отвергла и назвала их "голословными".
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