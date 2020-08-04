В российском МИД истерически отреагировали на слова Лукашенко о задержанных "вагнеровцах"

По словам Захаровой, боевиков в Беларуси "в обиду не дадут".

В российском Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко относительно задержанных ранее боевиков ЧВК "Вагнера".

Как сообщает ТАСС, с критикой слов Лукашенко обрушилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - заявила она.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что на юге Беларуси находится еще одна группа наемников частной военной компании из России.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали около Минска 32 российских боевиков из ЧВК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны.

По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

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При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелые чемоданы, загрузка которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении их уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

В Кремле заявили, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании "Вагнер", а самих военных компаний в России юридически нет.

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