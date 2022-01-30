Правоохранители расследуют причины инцидента.

Молодая женщина в зоопарке Ташкента на глазах у людей бросила маленькую девочку в вольер к медведю. Ребенок находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщили Telegram-канале Ташкентского зоопарка.

"28 января около 12 часов дня неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики, сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. Чем бы закончилась эта история, если бы медведь среагировал на упавшего ребенка, как хищник на добычу, страшно даже подумать…", - говорится в сообщении.

Кавказский бурый медведь Зузу подошел к девочке, понюхал ее и отошел. Работники зоопарка заманили животное внутреннее помещение и за это время забрали ребенка из вольера.

Читайте такжеЗмея заползла в туалет и убила 6-летнюю девочку"Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 метров, а не от зубов хищника. При первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено", - отметили в зоопарке.

Правоохранители расследуют причины инцидента. Ребенок находится под наблюдением врачей. В свою очередь в зоопарке пообещали взять на себя расходы на оказание медицинской помощи.

Как ранее сообщал УНИАН, владелец полуторагодовалого льва Ромы согласился отдать дикое животное в специализированный приют. В последние месяцы лев жил прямо во дворе в одном из сел Прикарпатья. Владелец уверял, что купил льва, чтобы спасти от гибели. Однако разрешения на содержание хищника у мужчины нет.

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