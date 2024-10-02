Специалисты выясняют, из-за чего произошла детонация.

В Японии, в аэропорту Миядзаки, отменены более 80 рейсов из-за взрыва на рулевой дорожке американской бомбы времен Второй мировой войны. Как пишет The Washington Times, бомба, которая когда-то не разорвалась и была похоронена в японском аэропорту, взорвалась в среду, 2 октября.

Отмечается, что в результате взрыва в аэропорту Миядзаки на юго-западе Японии образовалась большая воронка на рулежной дорожке, что привело к отмене полетов.

Чиновники Министерства земель и транспорта Японии заявили, что во время взрыва поблизости самолетов не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Видео дня

Расследование подтвердило, что взрыв вызван 500-фунтовой американской бомбой, и никакой дальнейшей опасности нет. Сейчас специалисты выясняют, что именно вызвало внезапную детонацию.

Видео, записанное ближайшей авиационной школой, показало, как взрыв выбрасывает куски асфальта в воздух, как фонтан. На рулевой дорожке появилась воронка, диаметром около 7 метров и глубиной метр. Генеральный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси сообщил, что полеты планируется возобновить утром в четверг.

Аэропорт Миядзаки построен в 1943 году как бывший учебный аэродром Императорского флота Японии, с которого некоторые летчики-камикадзе вылетали на задания для осуществления атак, которые завершались самоубийством.

В этом районе было обнаружено несколько неразорвавшихся бомб, которые были сброшены американскими военными в годы Второй мировой войны. Сотни тонн снарядов тех времен остаются захороненными по всей Японии, их иногда обнаруживают в ходе строительных работ.

Остановка работы аэропортов в мире

Напомним, летом крупнейший в Германии аэропорт в городе Франкфурт был частично обесточен из-за грызуна. Авария произошла около 22:45 по местному времени. Из-за отключения электроэнергии пострадали зона A и частично B в терминале 1 аэропорта. Этот сектор в основном используется авиакомпанией Lufthansa. Кроме исчезновения напряжения территорию терминала частично затянуло дымом.

По словам представителя аэропорта, сразу было включено аварийное электроснабжение, поэтому никакой опасности для пассажиров не было. Нормальное электроснабжение было восстановлено около 3:30 ночи. Однако авария несколько нарушила график рейсов авиакомпаний Discover Airlines и Lufthansa - из-за сбоя в системе сортировки багажа.

Как сообщили в аэропорту, причиной аварии стал грызун вида серый волчок (дальний родственник мышей). Животное нашли мертвым возле погрызенного кабеля.

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