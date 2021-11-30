Они говорят, что поддерживают крымчан.

Радикальная исламистская группировка "Талибан" считает, что оккупированный Крым принадлежит России.

Об этом заявил представитель группировки Забихулл Муджахида, пишет Octagon Media.

По словам Забихулла, они хотят иметь хорошие дипломатические контакты с Россией.

"Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность, и не хотим, чтобы Россия воевала с какой-либо страной. По поводу Крыма я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай бог, чтобы из-за этого случилась война в регионе и другие страны использовали это в своих целях", - сказал он.

Читайте такжеНАТО должно переосмыслить отношения с Беларусью – президент ЛитвыВ то же время он сообщил, что группировка "на стороне людей, которые живут в Крыму".

"Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними", - отметил представитель "Талибана".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Автор: Виолетта Орлова