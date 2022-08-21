На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину добывающая компания страны-оккупанта "Зарубежнефть" получит доступ к новым месторождениям в Судане.
Об этом заявил представитель Министерства нефти Судана аль-Тахир Абуль-Хасан, сообщает Sudan Tribune.
Решение было принято после визита делегации Судана в Москву 17-19 августа.
"Мы обсуждали предложение "Зарубежнефти" по инвестициям в Судан. Ранее мы предоставляли несколько нефтяных блоков для разработки, а теперь добавили еще больше в регионах с газовым и нефтяным потенциалом", – сказал аль-Тахир Абуль-Хасан.
Суданское правительство намерено к октябрю передать России информацию, необходимую для изучения этих регионов.
Война в Украине и позиция Судана:
21 июля 2022 года вступил в силу новый пакет санкций против России. Европа заявила, что больше не будет покупать российское золото.
30 июля в СМИ появилась информация о том, что российские самолеты тайно контрабандой вывозят незаконно добытое в Судане золото. Деньги идут на финансирование войны в Украине.
По информации CNN за последние полтора года в Россию отправились 16 самолетов с контрабандой. Золото перевозили под видом других товаров, в частности печенья. Заботится о добыче и перевозках близкий к Путину олигарх Евгений Пригожин.
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