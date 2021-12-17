Ранение оказалось смертельным. Мужчина скончался в больнице.

В штате Джорджия (США) маленький ребенок нашел пистолет и случайно застрелила 25-летнего мужчину.

Об этом сообщает NBC.

Пострадавшим оказался Дастин Уолтерс. Мужчину нашли с огнестрельным ранением, впоследствии он скончался в больнице.

Читайте такжеВ Николаевской области местный житель на охоте застрелил товарищаПозже выяснилось, что в мужчину стрелял ребенок, которому менее двух лет. Правоохранители не уточнили, кем погибший был мальчику.

Глава полиции города Саванна, где произошла трагедия, призвал серьезно отнестись к произошедшему и принять меры, чтобы такое не повторялось в других семьях.

"Сейчас мы хотим убедиться, что родители осознают, что, хотя и редко, но такие инциденты с трагическими последствиями могут произойти", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в итальянском Торре-Аннунциата 82-летний мужчина застрелил 67-летнюю украинку, которая работала сиделкой его сестры. По словам подозреваемого, его жертва якобы плохо работала.

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Автор: Марта Гичко