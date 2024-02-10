Причина аварии пока неизвестна.

В Соединенных Штатах Америки разбился вертолет. Авиакатастрофа произошла вблизи города Бейкер в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

Об этом сообщает KABC. Отмечается, что на борту вертолета находились шесть человек. Никто не выжил.

Известно, что вертолет Orbic Air вылетел из аэропорта Палм-Спрингс около 20:45 в пятницу (по местному времени). Он направлялся в Боулдер-Сити, штат Невада, когда потерпел крушение около 22:00.

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Причина катастрофы пока не установлена. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

Другие авиакатастрофы

В сентябре 2023 года в Италии разбился реактивный самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori. Авария произошла во время тренировочного полета. Во время падения самолет задел машину, где находилась семья с детьми. Пятилетняя девочка погибла, второй ребенок, находившийся в салоне автомобиля, получил ожоги.

В августе в Малайзии разбился легкомоторный частный самолет. Он упал на автомобильную трассу. Погибли два члена экипажа, шесть пассажиров самолета, а также два жителя города, где произошла катастрофа.

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