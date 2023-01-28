Инцидент произошел в Мемфисе.

В начале января группа полицейских в США до смерти забила темнокожего мужчину. На этом фоне начались протесты, а правоохранительные органы уже взялись за расследование.

Происшествие произошло ночью 7 января в Мемфисе, штат Теннесси. Группа полицейских, которые, судя по фото, тоже темнокожие, задержала автомобиль на остановке. Причиной якобы было "неосторожное вождение", но позже в полиции Мемфиса заявили, что нарушений не зафиксировали. За рулем машины находился 29-летний Тайр Николс.

Водителя попытались остановить возле машины, но он решил сбежать. Полицейские догнали мужчину на перекрестке и принялись избивать дубинками, кулаками и ногами. На видео, опубликованном полицией Мемфиса, слышно, как Николс зовет на помощь матерь, ведь события происходили неподалеку от его дома.

Видео дня

После избиения пострадавшего почти без сознания заключили в наручники и склонили возле машины. Судя по данным с камер, скорая помощь в течение первых двадцати минут не приехала на место инцидента. Николса доставили в больницу только через час, а спустя три дня он умер. Врачи назвали причиной "большое кровоизлияние, вызванное сильным избиением".

В задержании 29-летнего мужчины участвовали пятеро правоохранителей: Тадарриус Бин, Деметриус Хейли, Десмонд Миллс, Эммит Мартин и Джастин Смит. Всех их уволили, а полиция Мемфиса начала расследование.

Когда трагедия получила огласку, жители города вышли на протест. Власти начали беспокоиться, что митинги вырастут в масштабах, как это было после похожего случая в 2020 году. Однако протест прошел относительно спокойно: на улицы вышли несколько сотен человек, которые перекрыли мост в Мемфисе.

Второй митинг организовали в Нью-Йорке 27 января. В результате акции трех участников задержали за нарушение правопорядка. Один из них вылез на капот полицейской машины и разбил лобовое стекло. После этого протесты прошли в еще нескольких городах США.

Реакция Байдена на избиение

Президент США не оставил без внимания происшествие. Он выразил соболезнования семье жертвы и раскритиковал действия полицейских.

Байден заявил: "Мое сердце с семьей Тайра Николса и американцами в Мемфисе и по всей стране, которые печалятся из-за этой чрезвычайно болезненной потери. Нет слов, чтобы описать душевную боль и горе потери любимого ребенка и молодого отца".

Как сообщал УНИАН, в 2020 году протесты в США достигли огромных масштабов. Они начались из-за смерти Джорджа Флойда, который погиб после задержания полицейскими.

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