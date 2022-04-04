Вскоре появятся дополнительные новые возможности в вопросе предоставления помощи.

Дополнительная военная помощь Украине будет предоставлена в ближайшие дни.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

"Украинцы мужественно защищают свою родину, а Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать их военной помощью, гуманитарной помощью и экономической поддержкой", - сказал Салливан.

Он отметил, что вскоре появятся дополнительные новые возможности в вопросе предоставления помощи.

"Мы не всегда можем сообщать о том, что передаем - из уважения к нашим союзникам и партнерам или из соображений оперативной безопасности, - но мы продвигаемся к доставке быстро и эффективно", - сказал Салливан.

Как сообщал УНИАН, ранее Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей ВСУ, заявили в Пентагоне.

На сегодня США уже выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более 1,6 миллиарда долларов после начала вторжения РФ.

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