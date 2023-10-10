Американцам же придется содержать куда больший оборонный бюджет, говорит генерал.

В случае если Россия победит в войне против Украины, американцам придется содержать увеличенный или вдвое больший бюджет на оборону.

Такое мнение в интервью CBS News высказал бывший глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, обращаясь к соотечественникам.

При этом риск мировой войны в течение следующих 10-15 лет существенно возрастет.

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"Думаю, это будет очень опасной ситуацией, если Путину позволят победить", – резюмировал он.

Война в Украине: новости, которые стоит знать

На Таврическом направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины нанесли немалый урон российским оккупантам. Общие потери врага составили 169 солдат, также были поражены два склада боеприпасов противника и несколько единиц техники противника.

Тем временем на Бахмутском направлении украинские войска ежедневно освобождают территории. Как отметил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш, речь идет о сотнях метров южнее Бахмута.

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