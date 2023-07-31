Аркадий Бабченко устроил обстрел дипучреждения яйцами прямо на глазах полицейских.

В Эстонии задержали российского оппозиционного журналиста и волонтера Аркадия Бабченко. Полицейские схватили его в тот момент, когда он забрасывал яйцами российское посольство в Таллине, сообщает местное издание Delfi.

"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него возбуждено дело", – сообщили в полиции.

Между тем издание отмечает, что мужчина оказался настолько смелым, что продолжал бомбардировать яйцами стену посольства даже на глазах полицейских.

По данным проукраинского активиста "Мирного сопротивления" Михаила Баранова, задержанным является известный российский журналист Аркадий Бабченко, который долгое время жил в Украине.

Сам Бабченко подтвердил, что именно он был тем, кого задержали под посольством. Сначала он опубликовал в своих соцсетях фото, где он сидит в полицейском авто, а позже и видео собственно "нападения" на посольство. Также он в саркастической манере отметил то, как эстонские СМИ восторженно рассказали о "мужчине с яйцами" под посольством РФ.

"Я все никак не пойму, откуда "тухлые яйца" взялись? Это Евросоюз. Свежак!" - написал он и попросил задонатить денег на яйца.

Кто такой Бабченко

Аркадий Бабченко - известный российский журналист. После длительной критики в адрес Владимира Путина вынужден был бежать из России, в 2017 году он поселился в Украине.

Рядовому украинцу он больше всего известен по специальной операции украинских спецслужб, которые сымитировали его убийство в Киеве в 2018 году, чтобы предотвратить реальное убийство. После этого он еще некоторое время прожил в Украине, а в 2019 году переехал в Израиль.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Бабченко присоединился к волонтерской деятельности.

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