Корабль сможет вместить 1750 человек в 714 каютах.

В Глазго (Шотландия) прибыл второй круизный лайнер, на котором смогут разместиться украинские беженцы.

Лайнер MS Ambition присоединится к MS Victoria, которая с июля пришвартована в Эдинбурге в качестве временного жилья для семей, прибывающих в Шотландию из Украины, говорится в сообщении ВВС.

Корабль, пришвартованный на реке Клайд на шесть месяцев, может вместить 1750 человек в 714 каютах. Отмечается, что более 15 000 человек прибыли из Украины в Шотландию после вторжения России в Украину в феврале.

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Люди на борту будут иметь доступ к ресторанам, детским игровым площадкам, магазинам, уборке и местам общего пользования. Судно будет пришвартовано постоянно и жители смогут прибывать и уходить, когда захотят. Они также будут иметь доступ к услугам здравоохранения и социальной поддержки.

Нил Грей, министр Шотландии, отвечающий за украинских беженцев, сказал, что судно предоставит жилье, которое будет "безопасным и устойчивым", пока люди ждут, чтобы им выделили жилье на длительный срок.

Он добавил: "Прибытие MS Ambition является ключевой частью этого положения, а это означает, что мы предоставляем убежище большему количеству перемещенных лиц на душу населения, чем в любой другой части Великобритании.

Напомним, в Британии устроились на работу более 40% украинских беженцев.

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