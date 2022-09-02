В Глазго (Шотландия) прибыл второй круизный лайнер, на котором смогут разместиться украинские беженцы.
Лайнер MS Ambition присоединится к MS Victoria, которая с июля пришвартована в Эдинбурге в качестве временного жилья для семей, прибывающих в Шотландию из Украины, говорится в сообщении ВВС.
Корабль, пришвартованный на реке Клайд на шесть месяцев, может вместить 1750 человек в 714 каютах. Отмечается, что более 15 000 человек прибыли из Украины в Шотландию после вторжения России в Украину в феврале.
Люди на борту будут иметь доступ к ресторанам, детским игровым площадкам, магазинам, уборке и местам общего пользования. Судно будет пришвартовано постоянно и жители смогут прибывать и уходить, когда захотят. Они также будут иметь доступ к услугам здравоохранения и социальной поддержки.
Нил Грей, министр Шотландии, отвечающий за украинских беженцев, сказал, что судно предоставит жилье, которое будет "безопасным и устойчивым", пока люди ждут, чтобы им выделили жилье на длительный срок.
Он добавил: "Прибытие MS Ambition является ключевой частью этого положения, а это означает, что мы предоставляем убежище большему количеству перемещенных лиц на душу населения, чем в любой другой части Великобритании.
Напомним, в Британии устроились на работу более 40% украинских беженцев.