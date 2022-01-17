В Вашингтоне не хотят разъединять Штаты и Германию и других союзников в Европе тогда, когда надо сохранять единство Запада в отношениях с РФ, отметили в Сенате.

В Сенате Соединенных Штатов Америки объяснили, почему сейчас не следует ждать ограничительных мер против газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор от Демократической партии Джин Шахин (штат Нью-Гемпшир) сообщила журналистам в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сенатор заявила, что сейчас не время вводить санкции против "Северного потока-2", чтобы не разъединять Германию и США и других союзников в Европе в то время, когда надо сохранять единство Запада в отношениях с РФ. Также она добавила, что ограничительные меры пока не будут вводиться против газопровода, чтобы не потерять потенциальных рычагов давления на Путина.

"Справедливо сказать, что Конгресс выступает против газопровода "Северный поток-2". Мы рассматриваем его как долгосрочную энергетическую угрозу для Европы. Тем не менее, сейчас приоритет – отправить важное сообщение Владимиру Путину и России, и надо держаться как можно ближе с нашими союзниками, когда мы будем присылать согласованное сообщение", – добавила Шахин.

Читайте такжеГлава МИД Германии рассказала, что не так с"Северным потоком-2"В свою очередь сенатор-демократ Эми Клобучар (штат Миннесота) рассказала, что администрация президента США Джо Байдена в пределах собственных полномочий изучает, какие ограничительные меры против РФ может применить и анализируются все секторы российской экономики, которые могут попасть под санкции. При этом сенатор подчеркнула, что санкции будут наиболее эффективными тогда, если будут приниматься в сотрудничестве с союзниками.

Кроме того, по ее словам, в Конгрессе США изучают возможность применения дополнительных санкций, которые еще неурегулированные в рамках законодательства. В частности, речь идет о недавно представленном санкционном законопроекте против РФ при участии группы сенаторов во главе с республиканцем Робертом Менендесом.

Клобучар отметила, что санкции будут предусматривать ограничения на совершение путешествий, а также личностные санкции, в том числе против президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что американский Сенат отклонил предложение сенатора-республиканца Теда Круза о введении санкций против "Северный поток-2".

"Северный поток-2" – что о нем нужно знать

В проекте "Северный поток-2" запланировано строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Газопровод идет в обход Украины. Власти Украинского государства считают, что Россия может использовать газопровод как оружие.

В России 10 сентября заявили, что строительство "Северного потока-2" завершено. Планировалось, что его запустят после сертификации, по прогнозу – уже в начале этого года.

В конце сентября появилась информация, что в американском Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

Уже в начале октября первую нитку газопровода начали заполнять голубым топливом.

В ноябре стало известно, что процедура сертификации газопровода была приостановлена. Для продления сертификации оператору необходимо привести свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

Позже СМИ писали, что "Северный поток-2" может начать работу без сертификации, а для этого необходимо будет уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

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