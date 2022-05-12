Моравецкий заметил, что в руках российского диктатора гораздо более опасное оружие, чем было у диктаторов прошлого века.

Российский диктатор Владимир Путин является более опасным, чем Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, ведь в его руках более смертоносное оружие, чем у диктаторов ХХ века – ядерные ракеты и Интернет.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает The Daily Telegraph.

По словам польского премьера, Россия инфицировала информационное пространство миллионами фейковых новостей. Поэтому миру нужна "депутинизация".

"Путинская идеология "русского мира" – это эквивалент коммунизма и нацизма XX века. Это идеология, с помощью которой Россия оправдывает вымышленные права и привилегии для своей страны. Ее необходимо искоренить", – отметил он.

Моравецкий также прокомментировал заявление Путина на параде 9 мая, когда тот заявил, что Россия сегодня борется с "нацизмом". Польский премьер подчеркнул, что российский диктатор развивает миф о том, что Россия одержала победу над нацизмом, но не упоминает о послевоенных десятилетиях репрессий и бесчинств СССР в странах восточной Европы.

"Путин - не Гитлер и не Сталин. К сожалению, он более опасен. Если Европа не остановит его, Путин направит российские войска дальше в Европу. Нам решать, где мы его остановим", – предупредил Моравецкий.

Напомним, что 4 апреля Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Эмануэля Макрона за частые разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Макрон, вы сколько раз разговаривали с Путиным, и чего вы достигли? Мы не дискутируем, не договариваемся с преступниками, ведь с преступниками надо бороться... никто не вел переговоры с Гитлером. А вы бы вели переговоры с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?", - обратился тогда Моравецкий к Макрону.

В свою очередь Макрон назвал такое заявление польского премьера "необоснованным" и "скандальным" и объяснил почему так часто разговаривал с Путиным.

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