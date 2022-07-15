С чем связано уголовное дело, по которому Киселев объявлен в розыск, пока неизвестно.

Бывшего гендиректора российского телеканала НТВ Евгения Киселева, который в последние годы работал на украинском телевидении, объявили в розыск в России.

В начале апреля российские власти внесли его в реестр "иностранных агентов", мотивируя это связями с Украиной. С чем связано уголовное дело, по которому Киселев объявлен в розыск, пока неизвестно, сообщает Би-би-си.

Из карточки Киселева, которая появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России, можно понять только то, что розыск ведется в рамках уголовного дела, но по какой статье Уголовного кодекса РФ оно возбуждено, не уточняется (это общая практика).

Киселев в разговоре с корреспондентом Би-би-си в Украине сказал, что не понимает, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Он предположил, что основанием могло стать расследование, начатое еще в 2016 году. По его словам, он сам уже не помнит, в чем была суть того дела. Журналист при этом не исключил, что против него могли возбудить и новое дело, о котором ему ничего не известно.

"Я ничего не собираюсь делать. Я их всех посылаю курсом русского корабля", - сказал Киселев.

Минюст России 5 апреля внес журналиста Киселева в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это новый реестр - отдельный от списка СМИ, выполняющих функции иностранного агента, которые российские власти интенсивно наполняли с весны 2021 года.

Евгений Киселев на телевидении

Телеведущий с 2008 года работает в Украине, сейчас он ведет программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

В прошлом Киселев работал политическим обозревателем и медиаменеджером крупнейших российских телеканалов. Он был директором НТВ до прихода новой команды, лояльной Кремлю.

Как сообщал УНИАН, 21 мая минюст России внес в реестр "иностранных агентов" шахматиста Гарри Каспарова и бизнесмена Михаила Ходорковского. Они попали в список физических лиц - "иноагентов" за "осуществление политической деятельности".

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