Михаил Ведерников сообщил о смерти 14 российских военных.

Губернатор Псковской области Российской Федерации Михаил Ведерников впервые признал потери среди военных во время боев с добровольческими подразделениями "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" в Белгородской области. Он указал, что погибли 14 человек.

"Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни", - заявил российский чиновник в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что 10 военнослужащих попали в плен, но троих из них уже вернули.

Операция российких добровольцев в Белгородской области РФ - что известно

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили ряд рейдов на территорию Российской Федерации, в частности на территорию Белгоросдкой области.

В июне российские добровольцы заявили, что контролируют село Новая Таволжанка Белгородской области, а на 7 июня они контролировали населенный пункт седьмой день. Сообщалось, что в этом селе был убит 52-летний начальник оперативной группировки "Белгород" Андрей Стесев, а 9 июня стало известно о гибели командира Даниила Мазника.

Позже в РДК заявили о передаче РФ российских военопленных, сложивших оружие в районе Новой Таволжанки.

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