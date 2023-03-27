В новую дивизию войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и "другие субмарины".

В Российской Федерации заявили, что объекты базирования носителей суперторпед "Посейдон" будут готовы уже в 2024 году. В Москве указали, что новые подлодки "будут решать задачи стратегического сдерживания".

"Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск", которые станут носителями суперторпед "Посейдон", будет завершено в начале 2024 года", - сообщает российской пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что в новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота войдут "Белгород" и "Хабаровск", а также "другие субмарины", которые "будут участвовать в решении задачи стратегического сдерживания".

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Торпеда "Посейдон" - что известно

Торпеда "Посейдон" способна нести ядерный компонент. Еще в 2018 году президент РФ Владимир Путин объявил о системе "Посейдон", назвав ее "инновационным" новым оружием.

При этом нести эти торпеды может подлодка "Белгород", которую спустили на воду в 2019 году, а в 2020 году должны были передать после испытаний, но их отложили якобы из-за пандемии коронавируса. Всего на борту "Белгорода" может быть до восьми "Посейдонов".

12 ноября 2022 года стало известно, что Москва готовилась к испытанию "Посейдона", но в последний момент корабли покинули полигон.

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