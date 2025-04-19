Полиция и Росгвардия оцепили территорию. Сейчас беглецов ищут и убеждают, что они сбежали без оружия.

В российском Краснодаре из военной комендатуры пытались сбежать 100 военных. Они находились там за самовольное оставление части (СОЧ), сообщает "База".

По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, самовольно оставившие часть.

100 военных, совершивших попытку побега, не были вооружены, обошлось без жертв и пострадавших. Вечером пятницы, 18 апреля, территорию военной комендатуры окружили со всех сторон силами Росгвардии и полиции.

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Впоследствии стало известно, что семеро военных все же смогли убежать. Мятежники сломали забор на огороженной территории, где их удерживали, попали после этого на территорию военной комендатуры и совершили побег.

Сейчас беглецов ищут. Они не вооружены, убеждают российские полицейские.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Белгородской области РФ девять заключенных, которые вышли из мест лишения свободы в обмен на обещание пойти на войну против Украины, сбежали с территории военного подразделения.

Украинские военные начали замечать единичные случаи, когда Россия посылает на штурмы позиций ВСУ женщин - бывших заключенных. Как сообщила пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады, на одном из участков фронта замечено даже целое "женское" отделение . На других участках пока что были единичные случаи. Украинские военные также отметили, что им безразличен пол врага, бойцы видят противника с оружием и уничтожают его.

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