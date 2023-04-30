Трагедия произошла рано утром в воскресенье.

В Португалии четверо мужчин погибли из-за спора о голубях. Один из мужчин застрелил трех других, после чего застрелился сам, сообщает CNN Portugal.

Инцидент произошел рано утром 30 апреля в городе Сетубал к югу от Лиссабона. Все четверо погибших были энтузиастами в разведении почтовых голубей и участвовали в соревнованиях по голубиным гонкам. Поводом для конфликта стали разногласия из-за самих голубей и давний спор из-за земли под голубятни.

Все погибшие – мужчины старшего возраста. Самому младшему было 47 лет, старшему – 66. Именно последний и открыл стрельбу из ружья. По другой информации, стрелку было около 30 лет и он был самым младшим из мужчин.

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Утверждается, что к приезду полиции стрелок еще был жив, но, увидев правоохранителей, застрелился.

Голубиные гонки в Европе

Голубиные гонки — довольно специфический вид спорта, в котором соревнуются специально обученные "гоночные" голуби. Гоночная дистанция в таких соревнования может составлять от 100 до 1000 километров, иногда больше.

Голубиные гонки особенно популярны в странах северозападной Европы – Нидерландах, Франции, Бельгии и Великобритании. В 1900 году они даже стали "неофициальным" видом спорта на Олимпийских играх.

В 2021 году во время одной такой голубиной гонки в Великобритании бесследно пропали примерно 10 тысяч птиц.

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