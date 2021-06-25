При встрече с дезориентированными голубями жителей просят обеспечить их водой, кормом и покоем.

Во время голубиной гонки в Питерборо в восточной Англии, где участвовали заводчики со всей Великобритании, не досчитались примерно 10 тысяч птиц.

Об этом пишет Independent.ie.

Заводчики опасаются, что птицы, возможно, потеряли ориентацию из-за геомагнитной бури. По условиям гонки, голуби должны были на время добираться до пункта назначения, однако значительная часть птиц так и не прилетела.

Точное количество пропавших голубей все еще пытаются подсчитать, но предполагается, что речь идет приблизительно о 10 тысячах.

Каждая птица окольцована и имеет свой номер. Теперь всех, кто повстречает дезориентированных голубей, просят обеспечить их водой, кормом и покоем. Владельцы надеются, что как только птицам полегчает, скорее всего, инстинкты приведут их домой.

Отмечается, что атмосферное явление, которое могло стать причиной того, что голуби сбились с пути, вероятно, повлияло и на голубиные гонки в Португалии и Бельгии, где птицы также вели себя неожиданным образом.

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Автор: Катерина Комолова