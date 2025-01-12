Скандал вокруг потери боеприпасов привел к увольнению польского генерала, еще один военный покончил с собой.

В Польше нашли более двухсот противотанковых мин на складе магазина IKEA.

Скандал вокруг потери боеприпасов с 2,2 тонны взрывчатки, привел к увольнению польского генерал-майора Артура Кенпчиньского, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет BILD.

По данным польских СМИ, мины, упакованные в 40 ящиков, в течение 11 дней путешествовали без регистрации и в итоге оказались на одном из складов магазина IKEA.

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Инцидент, о котором стало известно только сейчас, произошел в июле 2024 года, когда мины перевозились из военного склада под Щецином. Солдаты, отвечавшие за их перегрузку, не заметили часть мин и те "поехали дальше по Польше". Генерал Кенпчиньский знал о произошедшем, но не посчитал нужным рапортовать куда следует и не предпринял никаких мер.

Когда стало понятно, что боеприпасы исчезли, прокуратура начала расследование, однако дело не продвинулось. Пока прокуроры разбирались, один из солдат, которого обвинили в произошедшем, не выдержал давления и покончил с собой.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2025 году Украина получит 6 систем IRIS-T. "Германия продолжает надежно и активно поддерживать Украину", - добавил Писториус.

Ранее стало известно, что Германия поставит Украине управляемые ракеты для систем IRIS-T, изначально предназначенные для немецкой армии.

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