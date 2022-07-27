Концепцию "Долины беспилотников" представил бывший директор ЦРУ по борьбе с терроризмом Бернард Хадсон, работающий в зонах конфликта.

Польша и Украина планируют создать "Долину дронов", чтобы совместно осваивать отрасль беспилотников.

Об этом сообщило "Польское радио".

Идею создания такой локации 26 июля обсудили в Варшаве заинтересованные представители Польши, Украины и Соединенных Штатов на конференции Warsaw Drone Summit, которая прошла при поддержке министерства цифровой трансформации Украины и посольства Украины в Польше.

Концепцию "Долины беспилотников" представил бывший директор ЦРУ по борьбе с терроризмом Бернард Хадсон, работающий в зонах конфликта. По его словам, российское вторжение в Украину показало важную роль беспилотных летательных аппаратов на поле боя, а расположена в Польше "Долина дронов" может стать региональным центром технологий и инноваций беспилотников.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, в июле был основан масштабный проект "Армия дронов", где уже собрали более пол миллиарда гривен на высокоточные мультикоптеры.

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