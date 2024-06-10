В результате взрыва на польском предприятии возник пожар.

В Польше на территории Свентокшиского воеводства (юг государства) в городе Скаржиско-Каменна прогремел взрыв на заводе Mesko, который занимается производством оружия и боеприпасов. В результате инцидента погиб сотрудник предприятия, которому было 59 лет.

Взрыв произошел в центре ракетного топлива, который несколько лет назад ввели в эксплуатацию, рассказала руководительница завода Эльжбета Шренявская RMF FM. После взрыва возник пожар. Журналисты узнали, что есть не только жертва, но и один человек пострадал.

Внутри центра до взрыва находились три человека, один из них сам выбрался из помещения, а двум другим оказывали помощь, и одного человека не смогли спасти. Причина взрыва устанавливается.

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Напомним, в Польше в мае возникли ряд серьезных пожаров, в частности, в Варшаве сгорел торгово-развлекательный центр, и было серьезное возгорание в автопарке возле города Катовице.

Позже польский премьер Дональд Туск сообщил, что на территории государства задержаны девять человек, которых подозревают в диверсиях по заказу России. По его словам, среди арестованных есть беларусы, поляки и украинцы.

Справка УНИАН. Mesko является крупнейшим польским производителем ракет и боеприпасов. На заводе в Скаржиско-Каменной производят, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и Grom.

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