Витольд Ващиковский считает, что Европу может ждать война с РФ, если сейчас оставят Украину.

Бывший глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обвинил Российскую Федерацию в использовании газопроводов для шантажа Европы. Он уверен, что эти проекты необходимо рассматривать как политические инструменты.

Об этом бывший дипломат рассказал в комментарии El Confidencial.

По его мнению, "Северный поток-2" – один из самых агрессивных инструментов РФ для доминирования в Европе, поэтому Запад должен ввести масштабные санкции.

"Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или ученых, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий", – заявил Ващиковский.

Читайте такжеПопытки России разделить Запад потерпели крах - БоррельПри этом он отметил, что президент РФ Владимир Путин захочет больше, если Европа сейчас оставит Украину, Казахстан и Восточную Европу, поэтому агрессия Москвы может продвинуться дальше.

"Северный поток-2" - что известно

"Северный поток-2" – это магистральный газопровод из России в Германию. Проект предусматривает строительство и работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства.

При этом 23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

Между тем, Россия не отказалась от своих планов по проекту. 4 октября начали заполнять газом первую нитку газопровода.

Читайте такжеБез поддержки США мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом - Коболев15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) разрешило НАК "Нафтогаз Украины" принять участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

Потом BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

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