По данным Минобороны Польши, предварительно обнаруженный предмет является метеорологическим зондом.

Полиция Польши в пятницу в районе населенного пункта Бранево, на границе с Калининградом изъяла предмет, похожий на воздушный шар, и передала его армии.

Как сообщил PAP представитель польской полиции, около 12.00 полиция Бранево получила сообщение от местного жителя о том, что он нашел предмет, похожий на воздушный шар. На место выехал полицейский патруль, который изъял предмет и передал армии.

Как сообщило Министерство национальной обороны Польши, предварительно обнаруженный в районе Бранево предмет является метеорологическим зондом.

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В Минобороны отметили, что сейчас инцидент расследуется соответствующими службами.

Ранее в Польше уже сообщали о похожем событии

Так, 3 июня фрагменты воздушного шара с надписями на кириллице обнаружили в польском городе Калишки.

Отмечалось, что объект мог быть запущен с целью шпионажа, поскольку его нашли на поле в 4 километрах от населенного пункта Бяла Писка, в нескольких километрах от которого находится полигон и воинская часть.

В конце апреля польские власти официально подтвердили, что недалеко от города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля". Отмечалось, что на обломках обнаружили надписи на русском языке, что может свидетельствовать о том, что ракета была советской. При этом боевой части в ней не было. Позже СМИ сообщали, что найденная ракета могла быть российской Х-55. Ее могли запустить с российского самолета, который был в воздушном пространстве Беларуси.

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