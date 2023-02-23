Во вторник состоялась встреча в Варшаве президентов Польши и США Анджея Дуды и Джо Байдена.

Президент Польши Анджей Дуда созывает на пятницу, 24 февраля, заседание Совета национальной безопасности Польши. Об этом сообщается в Twitter Бюро национальной безопасности страны.

Сообщается, что на заседании обсудят вопросы безопасности из-за агрессии РФ, а также результаты визита президента США Джо Байдена в Польшу.

"Президент Польши созывает в пятницу, 24 февраля, на 12:00 Совет национальной безопасности. Будут обсуждены текущие выводы для безопасности страны, связанные с российским вторжением в Украину, а также в контексте консультаций между президентами Польши и США и саммита Бухарестской девятки", — говорится в сообщении.

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Встреча Байдена и Дуды

21 февраля 2023 года президент Польши Анджей Дуда принял с официальным визитом президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Встреча состоялась в Варшаве в президентском дворце.

Сначала главы стран провели переговоры за закрытыми дверями, а затем выступили перед общественностью на пресс-конференции.

Дуда в обращении после встречи с Джо Байденом в Варшаве подчеркнул, что Россия все еще хочет восстановить свою империю. Он заявил, что Украина не одинока в борьбе с имперскими планами страны-агрессора, и РФ никто не боится.

Байден выступил с речью, приуроченной к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину, в которой обратился к россиянам и подчеркнул, что США и народы Европы не стремятся контролировать или уничтожить Россию.

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