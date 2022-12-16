Предстоящие совместные учения, которые начнутся в январе 2023 года, будут проводиться командованием 7-й армии США на полигонах в Германии.

США расширят программы боевой подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они будут включать "совместные маневры и общевойсковые операции, с акцентом на обучение на спецоборудовании, которое уже предоставляется украинцам".

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, передает Голос Америки. Он отметил, что совеместные общевойсковые учения являются следующим шагом союзников Украины в совершенствовании боевой подготовки ВСУ, начатой в 2014 году в целях наращивания их потенциала.

"Чтобы удовлетворить меняющиеся потребности Украины на поле боя, США будут продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности и помощь, включая обучение", - прокомментировал Райдер.

Предстоящие совместные учения, которые начнутся в январе 2023 года, будут проводиться командованием 7-й армии США на американских полигонах в Германии. Обучение новых украинских подразделений, как отметил Райдер, будет включать стрельбы и отработку слаживания подразделений на уровне взвода, роты и батальона. Кульминацией станут учения с использованием современной техники и оружия.

Он пояснил, что хотя внимание Пентагона уделялось в основном технике и оружию для Украины, "учения были и остаются необходимым, чтобы у Украины были квалифицированные силы для усиления самообороны".

Издание уточнило, что обучение под эгидой США является дополнением индивидуальных, коллективных и спецтренингов для украинских военных, которые проводятся Великобританией.

Пр этом пресс-секретарь Пентагона, говоря о тактике ведения войны российскими военными, отметил, что "скорость применения ими артиллерии была чрезвычайно высокой. Таким образом, это поставило их в ситуацию, когда более новые боеприпасы теперь на грани исчерпания. Это вынудило россиян использовать в некоторых случаях "испорченные боеприпасы и из старых запасов".

По оценке Пентагона, у России действительно есть большие запасы просроченных артиллерийских боеприпасов. Однако проблема заключается в том, что используя старые боеприпасы россияне не получают необходимой эффективности от их применения.

Кроме того, представитель Пентагона подчеркнул, что США помогают Украине, оставаясь вне конфликта.

"США не воюют с Россией, и мы не стремимся к конфликту. Мы сосредоточены на предоставлении Украине помощи в области безопасности, необходимой ей для самозащиты. Мы говорили об этом до того, как Россия решила вторгнуться, и мы будем продолжать делать это столько, сколько потребуется", - добавил пресс-секретарь Пентагона.

Он отметил, что несмотря на российскую пропаганду, изображающую из России жертву, важно помнить, что она является агрессором. Райдер заявил, что при желании РФ могла бы снизить напряженность, выведя свои силы из Украины, спасая тем самым бесчисленное количество невинных жизней, но очевидно, она решила удвоить военные усилия.

Помощь США Украине

С 2014 года США выделили Украине $22 млрд на помощь в обеспечении безопасности и $19,3 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

13 декабря стало известно, что Украина ожидает помощи от США в размере $38 млрд. Этот пакет помощи может быть принят до конца декабря.

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