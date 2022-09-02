"Левые" депутаты Бундестага от СДПГ требуют от руководства страны "более разумных решений в 21 веке" относительно войны России против Украины.

Несколько депутатов от Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц, выступили за "мирное урегулирование" войны России против Украины.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В частности, во время заседания парламентской группы СДПГ в Дрездене член парламентской группы по экономической политике Бернд Вестфаль призвал признать, что в войне нет победителей и предложил подготовить "мирную инициативу".

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"Человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния для всех должны привести к более разумным решениям в 21 веке. СДПГ является партией мира и должна дать ему толчок", - сказал Вестфаль.

Еще два "левых" депутата бундестага Нина Шеер и Ральф Стегнер сделали подобные заявления. Стегнер требовал не сводить решение проблемы к вопросу поставок оружия, а лучше сосредоточиться на дипломатическом и политическом путях.

Spiegel отмечает, что на заседании возражений их словам не прозвучало. Однако после него глава Комитета по иностранным делам Михаэль Рот отмежевался от заявлений своих коллег по парламентской группе.

"Это не так, будто не было разных дипломатических усилий... Но психологическая война Путина направлена именно на наши страхи. Он хочет расколоть наши общества и лишить легитимности нашу поддержку Украины", - сказал Рот в комментарии Spiegel и добавил, что Путин не хочет мира. Рот предостерегает, чтобы "снова не попасть в путинскую ловушку над головой Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее представители левого крыла Социал-демократической партии Германии уже присылали письмо, где призывали к мирным переговорам и признанию "реальности, которая может не нравиться, но которая исключает дальнейшую эскалацию войны". Также "леваки" из СДПГ выступили против поставок в Украину тяжелой военной техники и указали на угрозу ядерной войны.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что все, кто призывает перестать поддерживать Украину, должны посетить Бучу. Он подчеркнул, что россияне несут только смерть и разрушения, а западное оружие помогает украинцам защищать своих детей.

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