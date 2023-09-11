Эдвардс предупредила, что существуют серьезные препятствия на пути привлечения предполагаемых преступников к ответственности.

По словам представителя ООН, ответственного за расследование пыток, российская вооруженная агрессия против Украины "становится синонимом пыток и другой бесчеловечной жестокости".

"Количество заслуживающих доверия обвинений в пытках и других бесчеловечных действиях, совершаемых российскими властями в отношении гражданских лиц и военнопленных, похоже, не уменьшается", - заявила в воскресенье специальный докладчик ООН Элис Джилл Эдвардс по завершении своего визита в Киев, пишет CNN.

"Эти ужасные действия не кажутся случайными, а, скорее, организованы как часть государственной политики, направленной на запугивание, внушение страха, наказание или получение информации и признаний", - сказала Эдвардс.

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Эдвардс заявила, что она собрала "мучительные свидетельства о применении электрических зарядов к ушам и гениталиям, избиениях всех видов, инсценировке казней под дулом пистолета, имитации утопления, угрозах изнасилованием или смертью, а также различных насмешках и унижениях".

"Вернувшиеся украинские гражданские лица и солдаты рассказывают, что им было плохо в подвалах и камерах, в перенаселенных условиях и их плохо кормили. Некоторые потеряли опасный вес", - добавила она.

Эдвардс также посетила места в Украине, где содержатся российские военнопленные.

"Я обнаружила, что украинские власти предпринимают искренние усилия по уважительному обращению с российскими военнопленными. Помещения казарменного типа, которые я посетила, были гигиеничными и аккуратными. Заключенных хорошо кормили", - сказала она.

"Работа, которую украинские власти проводят по документированию военных преступлений, тем более впечатляет, учитывая, что она осуществляется "в режиме реального времени". Такие ранние действия практически беспрецедентны для мира", - заявила Эдвардс.

Однако Эдвардс предупредила, что существуют серьезные препятствия на пути привлечения предполагаемых преступников к ответственности. Недоступность ныне оккупированных территорий, потеря важных доказательств из-за ухудшения состояния и истечения времени между преступлением и освобождением, когда можно будет начать расследование, а также адаптация системы уголовного правосудия для того, чтобы она могла обрабатывать и преследовать по суду международные злодеяния, - все это создаст серьезные проблемы и вызовы для украинскимх прокуроров.

Военные преступления РФ

Комментарии Эдвардс прозвучали через несколько дней после того, как генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что примерно 90% украинских военнопленных подвергались пыткам, изнасилованиям и другим формам жестокого обращения.

Украина нашла доказательства этих ужасов на всех освобожденных территориях, сказал Костин во время встречи с Эдвардс на прошлой неделе.

Российские солдаты, находящиеся в украинском плену, имеют доступ к медицинской помощи, в том числе стоматологической, могут посещать церковь и даже зарабатывать деньги.

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