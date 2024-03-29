Бауэр напомнил, что согласно 3-й статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, Сейчас нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО.

"Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен стать более готовым", - сказал он, сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

На вопрос, считает ли НАТО угрозой, если Россия начнет поддерживать сепаратистов в одной из стран Балтии, Бауэр ответил, что согласно 3-й статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя.

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"Если что-то такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны - позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы как альянс дальше будем действовать. Хочу отметить, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. Задействовать 5-ю статью можно не только в случае прямого нападения", — добавил Бауэр.

Адмирал также отметил, что не боится повторного избрания Дональда Трампа президентом США.

Возможность нападения РФ на НАТО

Вероятность осуществления Россией дальнейшей атаки на западные государства будет зависеть от того, насколько Запад будет объединенным, отметил бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Ходжес отметил, что вероятность перехода России на следующий уровень атаки, - чего-то большего, чем она уже делает с дезинформацией, кибербезопасностью и нарушением воздушного пространства, - "будет зависеть от того, будут ли россияне считать, что мы не готовы, не объединены, что мы никак не будем отвечать". Именно тогда риск эскалации возрастет.

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