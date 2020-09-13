Человек в балаклаве стрелял из ружья в воздух рядом с протестующими.

В Минске на проспекте Победителей, 110 неизвестный в балаклаве стрелял из ружья в воздух рядом с протестующими.

Об этом сообщает TUT.BY.

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На видео, обнародованном изданием, видно, что вооруженный мужчина, вместе с еще несколькими мужчинами с закрытыми лицами движется от микроавтобуса в сторону протестующих.

Как сообщает МВД Беларуси, на сегодня акции протеста в Минске и регионах уже завершены. Арестованы около 400 человек.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: УНИАН