В Украине указали, на что могут претендовать чиновники Лукашенко.

Чиновники режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко должны исключительно претендовать на справедливое разбирательство во время процесса по привлечению России как агрессора и ее приспешников к ответственности за преступление агрессии против Украины. Об этом говорится в комментарии представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

В частности, в МИД Украины с удивлением восприняли заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Республика Беларусь якобы претендует на "место за столом мирных переговоров", где она стремится получить какие-то "гарантии безопасности".

"Белорусский режим, вопреки части второй статьи 18 Конституции Республики Беларусь, которая акцентирует на том, что "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", в феврале 2022 года стал соучастником полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину", - отметил Тихий.

Видео дня

В этой связи, как подчеркнул спикер МИД Украины, Российская Федерация, которая использовала территорию своего союзника для вооруженной агрессии против Украины, является "на сегодня единственным источником реальных угроз безопасности для Беларуси". Тихий подчеркнул:

"Все, на что имеют право претендовать белорусские чиновники, это справедливое разбирательство в рамках процесса по привлечению агрессора и его приспешников к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины".

Заявления Беларуси об участии в переговорах

Как сообщал УНИАН, Беларусь хочет участвовать в финальных переговорах по завершению российско-украинской войны, потому что якобы "финальные договоренности должны учитывать интересы Беларуси".

Вас также могут заинтересовать новости: