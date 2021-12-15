Женщина не захотела показывать точное место, где нашла меч, потому что опасается, что на это место придут толпы людей в поисках других артефактов.

Жительница Лондона по имени Лара Майклм во время прогулки нашла меч XVI века в грязи на берегу Темзы.

Писательница Лара Майклм увлекается поиском кладов в грязи. Во время очередной прогулки женщина обнаружила ручку меча на берегу Темзы в центре Лондона, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Вероятно, инкрустированная медью деревянная ручка меча пролежала на дне реки около 300 лет. Она сохранилась благодаря тому, что была в анаэробной среде. Внимание женщины привлек блеск меди, который она приняла за золото.

"Это одна из моих лучших находок", - сказала писательница.

Женщина намерена передать оружие экспертам Лондонского музея. Они уже ознакомились с фотографиями и подтвердили, что меч может датироваться XVI веком.

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Женщина не захотела показывать точное место, где нашла меч, потому что опасается, что если она это сделает, на это место придут толпы людей, надеясь найти другие артефакты.

Поиски сокровищ на берегу Темзы незаконны без специального разрешения от портовых властей Лондона. Обнаруженные предметы нельзя продавать в частном порядке.

За последние 30 лет Музей Лондона получил более 90 тыс. объектов, найденных на берегу Темзы, но для широкой публики представлены лишь некоторые из них.

Как сообщал УНИАН, в ноябре юная кладоискательница из английского города Милденхолл, графство Суффолк, нашла лезвия для топора времен бронзового века. 13-летняя школьница по имени Милли Хардвик вместе со своим 51-летним отцом Колином увлеклась поиском сокровищ. Так когда отец и дочь отправились на поле искать сокровище, Милли нашла 65 древних каменных лезвий для топоров. Они датируются 1300 годами до нашей эры.

Автор: Ирина Погорелая