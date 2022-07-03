В МИД Литвы отметили, что угрожая стране, в Кремле проверяют, как Запад может отреагировать на возможное нападение.

Угрожая стране-члену НАТО Россия проверяет, как на это будет реагировать Запад.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью ТСН.

"В течение последних нескольких недель несколько российских политиков сказали очень четко о том, что они не боятся угрожать стране-члену НАТО. Сегодня - это Литва. До этого из-за поддержки Украины угрожали Польше. Эстония получила, как я их называю, пассивные угрозы буквально сегодня. Поэтому они проверяют, как Запад может отреагировать, как мы можем отреагировать. Опять же, может ли он (Путин – ред.) вести войну против НАТО? Я так не думаю. Может ли он тестировать НАТО? Да, конечно может, он может тестировать НАТО. Я бы даже пошел дальше и сказал, что он смог бы не просто протестовать, а и сломать НАТО", - сказал министр.

В МИД Литвы считают, что РФ не решится на них напасть, если действия НАТО будут четкие и быстрые.

"Если НАТО не сможет найти достаточно быстрый и мощный ответ, чтобы показать, что есть очень четкие и конкретные линии, которые он не может переходить. И в этом мы должны быть очень четкие. И это то, что происходит уже сейчас. Это реальность", - сказал Ландсбергис.

Как сообщал УНИАН, 2 июля военный эксперт Олег Жданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет провоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировом уровне.

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