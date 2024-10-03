Вечером в четверг, 3 октября, в районе Курчатова Курской области прозвучал громкий взрыв. После этого в небо поднялся густой столб дыма.

Прокремлевский Telegram-канал Mash обвинил Украину в попытке атаковать Курскую атомную электростанцию. Сначала паблик заявил, что по объекту якобы могли ударить "французской авиабомбой," но противовоздушная сбила ее в 5 километрах от станции. Там начался пожар.

Вскоре они написали уже о "четырех ракетах" и дроне, которые попытались атаковать электростанцию в течение дня. Тем временем в Telegram-канале самой АЭС сообщили, что она работает в штатном режиме.

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Как известно, после начала украинского наступления в Курской области Москва начала обвинять ВСУ в попытках атаковать атомную электростанцию.

Кремлевский диктатор Путин обращался в Международное агентство по атомной энергии, чтобы руководство отправило своих представителей в Курскую область.

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