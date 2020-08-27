В КНДР опровергли слухи о коме Ким Чен Ына

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын находится в коме, успев передать часть обязанностей младшей сестре Ким Е Чжон и помощникам.

В КНДР опровергли слухи о том, что лидер страны Ким Чен Ын упал в кому.

На фоне слухов, Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало свежие фото главы Северной Кореи в прессе.

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Сообщается, что он провел заседание Политбюро центрального комитета Трудовой партии. На нем руководство страны обсудило усиление работы по борьбе с коронавирусом и введение противоэпидемических мер.

Также обсуждались меры по предотвращению ущерба от тайфуна, который в скором времени накроет провинции Южный Хванхэ, Южный Пхенан и Северный Пхенан.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что Ким Чен Ын находится в коме, успев передать часть обязанностей младшей сестре Ким Е Чжон и помощникам. Ким Е Чжон возглавляет партийный отдел пропаганды.

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Автор: Наталия Печиборщ