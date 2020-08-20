Ким Чен Ын отдал часть полномочий младшей сестре

Глава Северной Кореи по-прежнему будет «иметь абсолютную власть», но постепенно будет передавать дела Ким Ё Чжон.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал часть полномочий ближайшим помощникам, в том числе своей младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы «облегчить стресс».

Об этом сообщило южнокорейское агентство «Younhap» со ссылкой на объявление разведслужбы Южной Кореи.

Национальное агентство разведки заявляет, что глава Северной Кореи по-прежнему будет «обладать абсолютной властью», но постепенно будет передавать свои полномочия младшей сестре.

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Председатель Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно передается. Ё Чжон — де-факто лидер номер два, но преемник не выбран, — заявило агентство.

Из всех членов семьи, кто бы мог взять власть из рук лидера КНДР Ким Чен Ына, его сестра кажется очевидным выбором. Ким Йо Чжон в свои 32 года была рядом с братом на встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпsном. Она сидела позади вице-президента США Майка Пенса, представляя Северную Корею на зимней Олимпиаде в 2018 году.

Ким Йо Чжон была первой из северокорейской правящей семьи, кто посетил Сеул, где она лично передала сообщение от своего брата президенту Южной Кореи Муну Чжэ Ину. Но самая большая потенциальная помеха для нее в том, что она женщина в обществе, которое жестко контролируют мужчины.

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Автор: Наталия Печиборщ