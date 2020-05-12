В Китае школьники будут носить браслеты для измерения температуры онлайн

В Китае в связи со снижением опасности заразиться коронавирусом открыли школы для тех, кто заканчивает учиться в этом году.

В Китае будут отслеживать температуру старшеклассников с помощью «умных» браслетов.

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Об этом сообщает kommersant со ссылкой на Beijing Daily. Ранее в Китае в связи со снижением опасности заразиться коронавирусом открыли школы для тех, кто заканчивает учиться в этом году.

Доступом к сервису будут обладать работники школы, которые могут не пустить школьника на занятие с температурой или вызвать врачей. В настоящее время тестирование этой технологии проводится в пекинской средней школе №2 в районе Фэнтай, данные с браслетов загружаются в приложения для смартфонов через Bluetooth.