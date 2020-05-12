В Китае школьники будут носить браслеты для измерения температуры онлайн
12:29, 12 мая 2020Мир
92 0
В Китае в связи со снижением опасности заразиться коронавирусом открыли школы для тех, кто заканчивает учиться в этом году.
Китай \ REUTERS
В Китае будут отслеживать температуру старшеклассников с помощью «умных» браслетов.
Читайте такжеВ Азии опасаются второй волны пандемии коронавируса (видео)
Об этом сообщает kommersant со ссылкой на Beijing Daily. Ранее в Китае в связи со снижением опасности заразиться коронавирусом открыли школы для тех, кто заканчивает учиться в этом году.
Доступом к сервису будут обладать работники школы, которые могут не пустить школьника на занятие с температурой или вызвать врачей. В настоящее время тестирование этой технологии проводится в пекинской средней школе №2 в районе Фэнтай, данные с браслетов загружаются в приложения для смартфонов через Bluetooth.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter