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В Китае школьники будут носить браслеты для измерения температуры онлайн

12:29, 12 мая 2020
Мир
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Китай \ REUTERS

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Об этом сообщает kommersant со ссылкой на Beijing Daily. Ранее в Китае в связи со снижением опасности заразиться коронавирусом открыли школы для тех, кто заканчивает учиться в этом году.

Доступом к сервису будут обладать работники школы, которые могут не пустить школьника на занятие с температурой или вызвать врачей. В настоящее время тестирование этой технологии проводится в пекинской средней школе №2 в районе Фэнтай, данные с браслетов загружаются в приложения для смартфонов через Bluetooth.

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