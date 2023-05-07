В провинции Альберта произошло 103 пожара.

В Канаде бушуют масштабные лесные пожары, которые уничтожили свыше 120 тысяч гектаров. Из-за этого власти приняли решение об эвакуации более 24 тысяч жителей провинции Альберта.

Как сообщает NBC, в провинции произошло 103 пожара. Огонь уничтожил примерно 121 909 гектаров.

Отмечается, что обязательная эвакуация затронула 24 511 человек, которые проживают на севере и в центре Альберты. Под эвакуацию попали населенные пункты округа Йеллоухед, графства Гранд-Прери, а также общины коренных народов. При этом эвакуировать могут еще 5200 жителей, в том числе в округах Паркленд и Сэддл-Хиллз.

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Масштабные лесные пожары в мире

В начале апреля 2023 года масштабные лесные пожары охватили Испанию. Власти заявили о неких террористах-поджигателях. Из-за масштабов бедствия пришлось эвакуировать людей.

В феврале 2023 года горели леса в Чили. Из-за масштабных пожаров под угрозой оказался самый маленький олень в мире. Погибли более 20 человек.

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