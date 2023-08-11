В Институте отметили, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока никак не комментирует противоречивую информацию о наемниках.

Наемники ЧВК "Вагнер" сохраняют присутствие на объектах в Беларуси, и статус их ухода в РФ остается неясным.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). На свежих спутниковых снимках видно значительное количество машин в лагере "Вагнера" в Цели, и может даже указывать на то, что в период с 1 по 9 августа на базу прибыло больше машин.

В отчете также указывается, что источник, близкий к "вагнеровцам", опубликовал 10 августа снимки, говорящие об активности наемников в Брестской области. В частности, на них видно, что инструкторы "Вагнера" продолжают обучать беларуских военных.

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В ISW подчеркнули, что не обнаружили признаков, опровергающих недавние предположения от 8 августа о том, что ЧВК "Вагнер" доставила автобусами от 500 до 600 наемников из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области.

При этом в Институте отметили, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока никак не комментирует эту противоречивую информацию. "Пригожин еще не прокомментировал эти предположения ни напрямую, ни через посредников, как он это делал ранее", - говорится в докладе аналитиков Института. Они предположили, что Пригожин не имеет полной свободы комментировать будущее своего детища.

Аналитики напомнили, что последний раз Пригожин комментировал будущее "Вагнера" в аудиозаписи, опубликованной 30 июля, во время которой он утверждал, что наемники, которые не подписывают контракты с минобороны РФ прибудут в Беларусь к 5 августа.

"Вагнер" в Беларуси: что известно

Наемники ЧВК "Вагнер" приехали в Беларусь после неудавшегося военного мятежа в РФ в конце июня. В их распоряжении имеется лагерь, а, по официальной версии, занимаются они тем, что обучают беларуских военных.

При этом, присутствие наемников в Беларуси немало беспокоит Польшу и Литву. Они даже заговорили о закрытии своих границ с этой страной. А Польша даже увеличит численность военных на приближенных к Беларуси территориях.

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