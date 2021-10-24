Бездыханное тело Сантьяго Отеро обнаружила его жена - у него на груди лежал смартфон, под которым был ожог.

В Испании умер бывший профессиональный футболист Сантьяго Отеро - следователи считают причиной смерти короткое замыкание в ванной.

Об этом сообщает The Sun.

Бездыханное тело 38-летнего мужчины в их доме в Мадриде ранее на этой неделе обнаружила его жена, вернувшись после ночной смены. На груди ее мужа лежал смартфон, под которым был ожог.

Следователи считают, что Отело умер за десять часов до этого. Предположительной причиной смерти был разряд током, который мужчина получил в ванной, когда его мобильный упал в воду во время зарядки.

Читайте такжеПыталась достать телефон: в Одесской области 16-летняя девушка задохнулась в туалетеВ это время его жена уже ушла на работу.

Отеро в основном играл за футбольные команды своего родного региона Галисия, выступая в качестве центрального нападающего в таких клубах, как "Фольгейре", "Ксове Лаго", а также "Реал Овьедо".

Ранее УНИАН сообщал о другом летальном случае со смартфоном - в одной из начальных школ Вьетнама мобильное устройство взорвалось прямо во время урока, в результате чего погиб умер ученик пятого класса.

А в Индии купленный недавно смартфон взорвался в кармане у своей владелицы - женщина пострадала, но выжила.

Автор: Станислав Кожемякин