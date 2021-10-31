Традиционные испанские развлечения возобновились после смягчения карантинных ограничений.

В Испании традиционный фестиваль Энсьерро закончился смертью одного из участников после того, как одно из животных несколько раз его атаковало.

Об этом сообщает Heraldo.

Энсьерро известен тем, что заключается в убегании от специально выпущенных быков. Не всем участникам удается завершить соревнования живыми - одной из жертв стал 55-летний мужчина в городе Онде на востоке страны.

Он умер после того, как бык несколько раз его боднул - другие участники безуспешно пытались отвести животное. Мужчину госпитализировали, но скончался из-за пробитой бедренной артерии и травмы головы.

Этот случай стал первым со смертельным исходом после возобновления забегов быков после ослабления в Испании коронавирусных ограничения. В связи с этим все дальнейшие мероприятия были отменены.

Читайте также"Убийственные травмы": в России мужчину "угробил" быкСтоит отметить, что в Испании уже несколько лет идет общественные дебаты насчет отмены фестивалей забегов быков. Как правило, животное, которое используется в Энсьерро, позже участвует и в корриде. Согласно соцопросам, за запрет этой национальной традиции выступают 46,7% испанцев.

Как уже сообщал УНИАН, в городе Хихон уже отменили корриду, но не из-за защиты прав животных, а из-за неполиткорректных кличек быков.

Автор: Станислав Кожемякин