Животных еще в сентябре разлучили с их владельцем, но они выжили благодаря инстинкту самосохранения.

Четыре собаки, которые на месяц оказались в ловушке из-за извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма, были спасены неизвестными активистами.

Об этом сообщает El Pais.

В день, когда началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, 70-летний хозяин взял их на охоту, но его встретили представители гражданской гвардии и вынудили эвакуироваться без своих животных.

"Этот человек потерял все, у него остались только собаки", - говорит журналист Педро Монтесинос.

Тем не менее собаки спаслись - они инстинктивно вернулись в дом и спрятались в бассейне, где лава не могла их достать. Долгое время их поддерживали, сбрасывая еду с воздуха.

Читайте такжеИзвержение вулкана на Канарах: из-за пепла закрыли почти все авиарейсы (фоторепортаж, видео)Специалисты компании Aerocamaras, которая занимается беспилотниками, планировали воздушную операцию по эвакуации собак. Однако 21 октября активисты из команды A Team заявили о спасении животных.

Зоозащитники опубликовали видео со спасенными собаками и оставили в бассейне, где они жили баннер с надписью "собаки в порядке".

Aerocamaras отправили в дом, где жили собаки, дрон и подтвердили, что они исчезли.

"Вчера мы ничего не увидели, но хотели еще раз в этом убедиться. Сегодня мы пересматривали изображения и подтвердили властям, что на том месте, где были собаки, появились человеческие следы. Поэтому мы подтверждаем, что они там были", - заявили в компании.

Предполагается, что участники A Team предпочли сохранить анонимность, поскольку гражданским лицам запрещено входить в зону, покрытую лавой. Нарушителям грозит штраф в размере 180 евро.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на острове Ла-Пальма, которая относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим. В результате более 7 тыс. человек были эвакуированы.

Автор: Станислав Кожемякин