Члены ХАМАС хотят прекращения боев, по крайней мере - временно, узнали журналисты.

Продолжаются бои между ХАМАС и Израилем, израильская сторона переносит фокус своей военной кампании на юг Газы, и там ей, вероятно, предстоит самый трудный этап шестинедельной войны, поскольку она стремится разгромить боевиков и вернуть заложников на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса.

Израильским войскам в значительной степени удалось взять под контроль северную часть сектора Газа, но они только частично уничтожили военный потенциал ХАМАСа и не обезвредили многих его лидеров, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения высокопоставленных израильских офицеров и аналитиков.

"В последние дни израильские командиры сигнализировали о смещении на юг, предполагая, что многие боевики ХАМАС сбежали туда, когда израильские войска вошли, и что некоторые лидеры укрылись в густонаселенных городах или в подземных туннелях, где меньше авиаударов и меньше боевых действий…", - отмечается в материале.

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По словам источников журналистов, на юге боевики почти наверняка окажутся более решительным противником, поскольку у них останется мало вариантов развития событий, кроме как сражаться.

"Заложники являются лучшим рычагом, которым располагают лидеры ХАМАС, чтобы пережить перемещение Израиля на юг, поскольку боевики стремятся прекратить боевые действия, по крайней мере временно", - добавили собеседники.

Журналисты выяснили, что боевые действия израильских сил в южной части сектора Газа будут осложнены из-за того, что там находится много мирных жителей.

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в эфире канала CBS призвал израильскую сторону сузить "зону активных боевых действий, уточнив, где гражданские лица могут искать убежища от боевых действий" на юге.

В центре внимания Израиль - новости, которые стоит знать

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль, захватывали территорию, убивали людей и брали заложников. По сведениям властей Израиля, в результате атаки погибли 1200 человек, а заложниками стали сотни людей.

Израильские силовики разобрались с нападавшими и решили провести наземную операцию в секторе Газа, чтобы освободить заложников и отстранить от власти ХАМАС.

Войска Израиля активно боролись с боевиками на севере сектора Газа. Журналисты выяснили, что сейчас почти все из примерно двух миллионов человек, живущих в секторе Газа, находятся в его южной части в школах, лагерях для беженцев и в домах.

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