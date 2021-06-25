С завтрашнего дня в Испании отменяют требование носить защитные маски на улицах.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
В местном Минздраве предупредили, что маски нужно будет обязательно иметь при себе.
Надевать их нужно в том случае, когда на свежем воздухе невозможно соблюсти полутораметровую дистанцию.
Читайте такжеВ США продают билеты на полеты в стратосферу по $125 тысячОтмечается, что требование носить маски на улицах действовало в Испании с прошлого лета и распространялась на всех, кроме детей младше шести лет.
Нарушителям грозил штраф в сто евро.
Тем временем в Каталонии возобновили старую традицию - возведение живых башен. Кастели были запрещены полтора года.
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