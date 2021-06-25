Однако есть одно условие.

С завтрашнего дня в Испании отменяют требование носить защитные маски на улицах.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

В местном Минздраве предупредили, что маски нужно будет обязательно иметь при себе.

Надевать их нужно в том случае, когда на свежем воздухе невозможно соблюсти полутораметровую дистанцию.

Читайте такжеВ США продают билеты на полеты в стратосферу по $125 тысячОтмечается, что требование носить маски на улицах действовало в Испании с прошлого лета и распространялась на всех, кроме детей младше шести лет.

Нарушителям грозил штраф в сто евро.

Тем временем в Каталонии возобновили старую традицию - возведение живых башен. Кастели были запрещены полтора года.

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Автор: Людмила Жерновская