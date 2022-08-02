О причине конфликта не сообщают.

В немецкой Баварии ссора украинского дальнобойщика с беларуским закончилась арестом.

Об этом информирует местная полиция.

Конфликт между мужчинами случился на парковке в Зеехамер-Зее у федеральной трассы А8.

Беларус ударил 50-летнего украинца в шею и нанес серьезную травму гортани, украинец в ответ начал душить руками опонента.

Разняли дальнобойщиков уже прибывшее на место инцидента полицейские.

Гражданина Беларуси будут судить по статье о причинении тяжких телесных повреждений, украинца - за покушение на убийство.

Что послужило причиной выяснения отношений - правоохранители не уточняют.

Как писал УНИАН, в Вашингтоне сотрудник посольства России в Соединенных Штатах Америки растоптал подсолнухи, которые к зданию принесли дети.

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